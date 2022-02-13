شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: 3 أيام معدل حضانة «أوميكرون» للمصاب عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن نسبة المحصنين بجرعتين أو أكثر في القطاع الخاص بلغت 95%، ونسبة المحصنين بجرعتين أو أكثر في القطاع العام بلغت 97%.

كما أوضح خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة، عن تنفيذ أكثر من 114 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي ذات السياق، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر أن الجائحة لم تنتهي بعد، وهناك دول استطاعت بالجهود التي بذلتها والإجراءات التي قامت بها بأن تتجاوز هذه المرحلة بنجاح، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تدعو الدول للاقداء بـالمملكة في مواجهة كورونا.

وأشار إلى أن هناك فرصة لإصابة الشخص بـ "أوميكرون" مرة أخرى، موضحًا أن معدل حضانة أوميكرون للمصاب هي 3 أيام.