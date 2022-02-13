شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 800 حقيبة شتوية للمتضررين في المهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول ضمن مشروع الحقيبة الشتوية للمتضررين والنازحين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، 550 حقيبة في مديرية الغيظة، و120 حقيبة في مديرية سيحوت، و130 حقيبة في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة، استفاد منها 5.400 فرد.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جرّاء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.