شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 142 ألف عبوة مياه ضمن مشروع سقيا للمعتمرين داخل الحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة لشهر يناير الماضي عن اطلاق مشروع سقيا المعتمرين والمساجد والمرضى والمحتاجين داخل حد الحرم، وتوزيع ( 141,800 ) عبوة مياه ضمن برامج سقيا نزلاء الأربطة ودور الأيتام وسقيا مستفيدي الجمعيات الخيرية وسقيا العمال والمساجد والمقابر ومغاسل الموتى ، فيما أكد التقرير مواصلة الجمعية تأمين مراكز لقاح كوفيد 19 بمياه الشرب كأحد أهم واجباتها للتعاون والتكاتف مع تلك المراكز التي تواكب جهود حكومتنا الرشيدة للسيطرة على جائحة كورونا ، كما كشف التقرير أن إيرادات وقف سقيا الماء في مكة المكرمة بلغت حتى اليوم (4,097,235) ريال في حين أن المبلغ المستهدف للوقف يصل إلى عشرة ملايين ريال والذي تم تحديد مصارفه على سقيا الحجاج والمعتمرين ، وزوار المسجد الحرام ، ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض بن عبدالله بن درهم أن الجمعية تواصل جهودها المتخصصة في سقيا الماء الذي يعد من أعظم النعم التي يجب علينا المحافظة عليها، مشيداً في سياق تنفيذ المشاريع بجهود الفرق التطوعية والتي ساهمت في تحقيق الجمعية جائزة تأسيس وحدة التطوع، وجائزة التميز في عدد الساعات التطوعية وعدد المتطوعين، حيث قدمت الجمعية عبر منصة العمل التطوعي خلال شهر يناير (337) فرصة تطوعية ، وساهم في تنفيذ مشاريعها التطوعية (220) متطوع بما يعادل (1540 ) ساعة تطوعية ، وأكد أن تركيز الجمعية على العمل التطوعي يعد أحد استراتيجياتها لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي .