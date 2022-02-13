شكرا لقرائتكم خبر عن انقاذ شاب من نزيف بالدماغ جراء حادث مروري بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بجراحة المخ والاعصاب بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة عضو تجمع مكة الصحي من إجراء جراحة عاجلة لايقاف نزيف بالدماغ شاب في العقد الثاني من العمر اثر تعرضه حادث مروي .

حيث حضر المصاب برفقة الهلال الأحمر الى طوارئ المستشفى يعاني من إصابة شديدة بالرأس تم معاينة المريض وعمل الاشعة والفحوصات اللازمة والتي بينت وجود كسر بعظمة الجمجمه أدى إلى تدهور بدرجة الوعي مع ضعف في الجهة اليسرى من الجسم وأظهرت الاشعة المقطعية وجود كسر بالعظم الجداري الأيمن من الجمجمة مع تجمع دموي أدى إلى الضغط على مركز الحركة بقشرة المخ وتسبب في ضعف الناحية اليسرى من الجسم.

وتقرر اجراء تدخل جراحي عاجل للمريض لايقاف النزيف واعادة الكسر لوضعه الطبيعي وتم تحضير المريض للتدخل الجراحي حيث قام الفريق برفع الجزء المكسور من عظام الجمجمة مع الحرص على بقائه سليمًا حتى يمكن اعادته لوضعه مرة اخرى وتم تفريغ التجمع الدموي لتخفيف الضغط على قشرة المخ في نهاية الجراحة تم اعادة الجزء المرفوع من عظام الجمجمه مع تثبيته باستخدام شرائح التايتنيوم الرقيقة.

تم نقل المريض بعد الانتهاء من الجراحة الى قسم العناية المركزة ولله الحمد تحسنت درجة الوعي و تحسن ملحوظ بالحركة وبفضل الله غادر المريض المستشفى بعد قرابة عشرة ايام من الجراحة حيث تماثل للشفاء على ان يستمر في المتابعة بالعيادة الخارجية للمستشفى.