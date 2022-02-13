شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة تنظيف وادي سد الأحسبة بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أمس, تنظيف وادي سد الأحسبة بمحافظة المخواة, والتي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من المخلفات الضارة.

ونوّه مدير عام الفرع بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، بوعي أهالي المحافظة, وذلك من خلال تجاوبهم مع المبادرة وحرصهم على الاهتمام بالبيئة والمحافظة على ثروات المنطقة الطبيعة.

وشدد على مكتب الزراعة بمحافظة المخواة بسرعة التعامل مع البلاغات الخاصة بالآبار المكشوفة والمهجورة، وخطة العمل على تطوير أسواق النفع العام، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتكثيف الحملات والجهود.