شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 337 طلبًا لتدريب الممارسين الصحيين للحصول على الدكتوراه بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت صحة الرياض (337) طلبًا للقبول بالمراكز التدريبية للممارسين الصحيين للحصول على شهادة الاختصاص السعودية والدكتوراه المنفذة تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجامعات في المملكة، وذلك عبر برنامج عقد تدريب الممارسين الصحيين للعام التدريبي 2021/2022م.

وأوضحت أن عدد الطلبات التي استوفت كافة الشروط بلغت (269) طلبًا فيما تم رفض (60) أخرى، وتحويل (8) طلبات إلى مراكز أخرى.

وأشارت أن (199) طلبًا كان يتعلق بالتدريب خارج الوزارة، و(70) داخل الوزارة، حيث جاءت طلبات نيل شهادة الاختصاص السعودية في المرتبة الأولى بعدد (213) طلبًا، تلتها طلبات التخصص الدقيق بعدد (40)، ثم شهادة الدكتوراه بعدد (9) طلبات، فيما جاءت طلبات للدرجات العليا لممارسين غير أطباء في المرتبة الرابعة بـ (7) طلبات.

ويهدف برنامج عقد تدريب الممارسين الصحيين إلى تأهيل الممارس الصحي السعودي حديث التخرج للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في التخصص العام أو الدقيق أو ما يعادلها من خلال عقد بين وزارة الصحة والممارس الصحي الحاصل على قبول للدراسة أو التدريب مدته تعادل فترة التدريب.