عاجل | 6 مخالفين لنظام البيئة يوميا

إبل وأغنام
وضبطت القوات 23 مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي 582 رأسًا من الإبل، و1250 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي بعدد من مناطق المملكة وتبلغ عقوبة مخالفة رعي الإبل 500 ريال لكل رأس وعقوبة مخالفة رعي الأغنام 200 ريال لكل رأس.
كما ضبط الأمن البيئي 12 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم 12 معدة للحفر والتجريف، لنقلهم الرمال وتجريفهم التربة دون تصريح.
حطب محلي
وتمكن الأمن البيئي من الإطاحة بـ 108 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض لأغراض تجارية، بالإضافة إلى ضبط أدوات تستخدم لتقطيع الأشجار وتفحيمها وتصل عقوبة قطع الأشجار 20 ألف ريال لكل شجرة وعقوبة بيع الحطب المحلي 16 ألف ريال لكل متر مكعب، وجرى ضبط مواطنًا لحيازته 7 كائنات فطرية دون ترخيص بخميس مشيط بغرامة تبلغ 10 آلاف ريال لكل كائن، وكلك ضبط 13 مخالفًا لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة، وطبقت بحقهم الإجراءات النظامية وغرامة تصل إلى 3000 ريال لكل منهم.
ضبطيات من 11 يناير إلى 04 فبراير
11 يناير
5 مخالفين لإشعالهم النار في أماكن غير مخصصة
3000 ريال عقوبة للشخص الواحد
12 يناير
7 مواطنين ينقلون حطبًا محليًّا في الرياض
32 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي
16 ألف ريال لكل متر مكعب
13 يناير
7 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في 5 مناطق
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
14 يناير
6 مخالفين لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص
ضبط 7 آليات، تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة
18 يناير
8 مخالفين أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها
3000 ريال غرامة للشخص الواحد
26 يناير
23 مخالفاً لنظام البيئة
582 متناً من الإبل و1250 رأسًا من الأغنام
500 ريال عقوبة مخالفة رعي الإبل لكل متن
200 ريال عقوبة مخالفة رعي الأغنام لكل رأس
27 يناير
ضبط مواطنًا لحيازته كائنات فطرية دون ترخيص
5 ظباء فلودير وتمساح ونسر
غرامة 10 آلاف ريال لكل كائن
30 يناير
21 مخالفًا للبيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا بمناطق المملكة
67 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي.
16 ألف ريال لكل متر مكعب
01 فبراير
22 مخالفًا لاستخدامهم الحطب الفحم في أنشطة تجارية
97 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين
16 ألف ريال لكل متر مكعب
03 فبراير
6 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة
3 آليات تستخدم في نقل الرمال
9 مخالفين لنظام البيئة في 6 مناطق
بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 9 مركبات
04 فبراير
37 مخالفًا لنظام البيئة لنقل وبيع وتخزين الحطب في عدد من مناطق المملكة.
84 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي.
16 ألف ريال لكل متر مكعب.
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