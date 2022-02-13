شكرا لقرائتكم خبر عن تشاليح الدمام... 5 عناصر للتشوه البصري والبيئي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” مخالفات عدة بطريق السكراب بالدمام، حولته إلى مصدر للتشوه البصري، من خلال انتشار النفايات، وتهالك الطرق، وكذلك تعدد الحفر على طول الطريق، إضافة المركبات المهملة، وعشوائية عمل المحلات، وانتشار الكلاب الضالة، فيما طالب مواطنون ومقيمون بأهمية إعادة النظر في الموقع، وإعادة سفلتة الطريق، خاصة عند المدخل الرئيسي، وسوق الأغنام، مشيرين إلى أن الطريق يعاني عشوائية كبيرة لعمل المحلات إلى جانب انتشار السيارات التالفة خارج سور الموقع، فضلا عن تراكم النفايات والمخلفات.

السيارات المهملة

وذكر حسن السهيمي أن الطرق متهالكة، وتعج بالتشوه البصري، إذ إن عددا من أصحاب مواقع التشاليح يلقون سياراتهم المهملة خارج السور، ما يؤدي إلى تشوه بصري وبيئي. وقال: تستولي هذه المركبات على الطريق، وتعد مصدرا لتجمع الكلاب الضالة، والنفايات، مطالبا بتنفيذ جولات رقابية مكثفة على هذه المواقع، وفرض غرامات على المخالفين، للوصول إلى الالتزام الكامل، ومعالجة هذه المظاهر.

مواقع مهجورة

وبيّن صالح محمد أن التشاليح تعاني تهالك الطرق، بالإضافة إلى عشوائية العمل، وتخزين النفايات، وهناك تشاليح مهجورة، تسهل تجمع الكلاب الضالة والنفايات بداخلها، كما أن الطرق الرئيسية تعاني كثرة الحفر وانتشار النفايات بشكل يشوه المنظر الحضري، مطالبا بوضع حاويات خاصة بجمع النفايات، وإعادة هيكلة تنظيم تخزين قطع الغيار بشكل متطور، على أن يفك أصحاب التشاليح جميع القطع من المركبة عند شرائها، وتخزين كل نوع من القطع في موقع محدد، للمساهمة في جودة العمل وتحسين المنظر الحضري لمواقع التشاليح، وتقليل النفايات، مشددا على أهمية وضع حد لترك المركبات خارج محيط التشليح المحدد.

إعادة هيكلة

وأشار المواطن سالم الحارثي إلى أن التشاليح تحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم ووضع فرق خاصة بالنظافة لمنع تجمع النفايات، وكذلك إلزام أصحاب التشاليح برمي النفايات في مواقع مخصصة، والاستفادة من المركبات المهملة في الطرق بإعادة التدوير أو إيجاد حلول أخرى لها، بدلا من تشويه المنظر الحضري، إضافة إلى وضع رقابة على أسعار قطع الغيار، لأن بعضها أعلى سعرا بكثير من غيرها بوكالات السيارات.