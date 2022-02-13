شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين المشهد الحضري بـ«التوبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية محافظة القطيف بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالتوبي، مبادرة تشجير بزراعة الأشجار والزهور في أماكن متفرقة لتحسين المشهد الحضري وإضفاء مظهر جمالي ورفع مستوى جودة الحياة ومستوى الوعي البيئي.

وكانت البلدية أنهت أعمال صيانة وسفلتة ودهان الأرصفة والجزيرة الوسطية بشارع مصرف الملاحة بطول ١١٠٠م وعرض ٢٥م ضمن جهودها لتعزيز جودة الحياة بالمحافظة.

يذكر أن البلدية كشفت عن 9 مشاريع تنموية وخدمية، بقيمة تجاوزت 134 مليون ريال، تشمل «الدراسات والتصاميم - الطرق والأمطار والأنسنة - المباني والواجهات البحرية».

وقالت في تقرير المشاريع الجارية حتى بداية الشهر الجاري: إن مشاريع الدراسات والتصاميم تتجاوز قيمتها 3 ملايين ريال، التي تشمل إعداد الدراسات والتصاميم لتحسين وتطوير شارع الملك عبدالعزيز وإعداد الدراسات والتصاميم للواجهة البحرية. فيما تتجاوز قيمة مشاريع الطرق والأمطار والأنسنة 37.5 مليون ريال، وتشمل تحسين وتطوير شوارع بمدن وقرى محافظة القطيف ومشروع استكمال تأهيل وتطوير حدائق عامة بمحافظة القطيف وإنشاء حدائق عامة وساحات بلدية بمدن وقرى المحافظة.