شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 محلات ومستودع بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية جنوب حفر الباطن مستودعاً، وأتلفت 45 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، واستبعدت 8 عمال لعدم حملهم الشهادات الصحية. فيما أغلقت بلدية غرب حفر الباطن خلال جولتها الرقابية لسوق الأسماك 6 محلات لعدم تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية.

ومن جانب آخر، واصلت لجنة المباني الآيلة للسقوط إزالة المباني المرصودة في المحافظة بحي المحمدية. ومن جهتها أتلفت بلدية شرق حفر الباطن 25 كيلو من الخضراوات والفواكه التي تظهر عليها علامات التلف والفساد خلال جولاتها الميدانية.

وضبطت بلدية جنوب حفر الباطن 6 من معدات وآليات مخالفة لتعليمات نهل الرمال أطراف المحافظة.