شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات تقنية بابتدائي النابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالله القرني قسم الصفوف الأولية بمدرسة النابية الابتدائية والتحفيظ.

وجهز القسم بأفضل المواصفات العلمية والتقنية. وكان مدير المدرسة محمد الهاجري قرر تخصيص مبنى للصفوف الأولية، ويضم ستة فصول خاصة بالصفين الأول والثاني الابتدائي، بالإضافة إلى مكتب للموجه الطلابي، وآخر لوكيل المدرسة، ويتميز بالخصوصية التامة لطلاب تلك المراحل.

ولفت الموجه الطلابي فارس القاضي إلى أن التجهيز سيساعد في غرس المفاهيم الصحيحة، وتنمية وتقويم السلوك الجيد، ومعالجة سلوكيات الخوف والرهبة من المدرسة وبيئتها، كذلك معالجة اضطرابات الكلام والتلعثم، واهتزاز الثقة بالنفس.