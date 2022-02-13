شكرا لقرائتكم خبر عن «بدمك تحييها».. 292 متبرعا في رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت حملة «بدمك تحييها 7» للتبرع بالدم، التي نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة رأس تنورة «روابط»، فعالياتها، باستقطاب 292 متبرعا، وذلك بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بالدمام، ومستشفى رأس تنورة العام، والمراكز الصحية التابعة له.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة بلجنة التنمية والمشرف على الحملة حسين الأنصاري، أن الحملة استقطبت 292 شخصا، إضافة إلى أكثر من 20 متطوعا من غير الكادر الطبي. وبيّن أنه سمح لـ 225 شخصا بالتبرع، وتم رفض 67 فردا، لأسباب مختلفة أبرزها انخفاض أو ارتفاع نسبة الهيموجلوبين بالدم، كما كانت هناك عوارض صحية أخرى للبعض، مثل التبرع حديثا، أو إجراء حجامة أو جراحة، وغيرها.

وقال: البعض جرى إرجاعه، لأن عمره أصغر من 18 سنة، أو أكبر من 65 سنه، أو نتيجة التعافي من كورونا خلال أقل من شهر. ولفت رئيس لجنة التنمية بالمحافظة مبارك الدوسري إلى أن الحملة أقيمت على مدار 4 أيام متواصلة، واستقطبت الكثير من المتبرعين، بدمائهم لخدمة المرضى، ما يعكس حجم الوعي المتنامي لدى الجميع، بأهمية العمل الإنساني.