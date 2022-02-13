شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف زائر لـ «الخضار والورقيات» في 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا بمكتبه في محافظة القطيف مساء أول أمس، فعالية «مهرجان الخضار والورقيات والزراعة العضوية»، الذي أقيم بالواجهة البحرية لمحافظة القطيف خلال الفترة من 5 - 10 فبراير الجاري، مسجلا 15 ألف زائر طوال أيام المهرجان.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالشرقية م. عامر المطيري أن المهرجان أبرز الجهود المبذولة من قبل الوزارة في رفع الوعي الزراعي لدى أبناء المجتمع ودعم صغار المزارعين والمربين والصيادين وفق الميز النسبية للمناطق من خلال إقامة الفعاليات الزراعية، التي تهدف لدعم المزارعين في تسويق منتجاتهم ورفع العائد الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف م. المطيري إن هذا المهرجان ساهم في رفع المستوى الثقافي ونشر وتعزيز الثقافة الزراعية بين الزوار من خلال ورش العمل التي أقيمت من قبل المختصين طوال أيام الفعاليات.

وبيّن مدير مكتب الوزارة بالمحافظة م. صالح الغامدي، أن المهرجان، شهد مشاركة 25 ركنا زراعيا و50 أسرة ريفية ومنتجة، كما احتوى على مرسم حر للأطفال، ومسابقات للأطفال، ومسرح تفاعلي.