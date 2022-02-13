شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر ينجح في إنهاء مضاعفات السمنة لعشريني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق جراحات السمنة والمناظير بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، في إنهاء معاناة مريض عشريني من مضاعفات السمنة المفرطة الحادة، بعد أن تجاوز وزنه حاجز الـ 205 كجم. وقد تسببت تلك السمنة في إصابته بعدة مضاعفات كارتفاع ضغط الدم والسكري وصعوبة النوم والتنفس بأريحية، بالإضافة إلى مشاكل بالحركة تصاحبها آلام شديدة في أسفل الظهر والركبتين.

ذكر ذلك د. سعد الشهراني المدير الطبي المساعد بالمستشفى، الذي أضاف إن المريض حاول العلاج عبر الالتزام ببرامج للحمية والرياضة لإنقاص وزنه ولكن لم تتكلل تلك المحاولات بالنجاح، ومع تأخر المريض في تلقي العلاج ازداد وزنه وارتفعت حدة المضاعفات لديه. موضحا أن حالة هذا المريض تعد الأعلى وزنا بين حالات السمنة، التي تمت معالجتها بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر.

مشيرا إلى أنه عند وصول المريض لمركز علاج السمنة بالمستشفى تم تشكيل فريق طبي متخصص من استشاريي جراحة المناظير والسمنة والقلب والصدرية، والتخدير والعلاج الطبيعي والسلوكي وأخصائيي التغذية، لتقييم الحالة ووضع الخطة العلاجية، التي تستهدف إنقاص الوزن وتجهيز المريض بشكل جيد، قبل البدء في إجراء عملية تكميم المعدة. وقال د. الشهراني إن الفريق الطبي استطاع خلال 45 دقيقة داخل العمليات إنهاء معاناة المريض الصحية، عبر إجراء عملية قص المعدة بشكل طولي لتصغير حجمها بنسبة 80 % باستخدام تقنية المنظار، وبالتالي يفقد المريض شراهته المفرطة للأكل، ويشعر بالشبع بعد تناول كمية بسيطة جدا من الطعام. وفي الختام، قال د. سعد الشهراني إن العملية تكللت بالنجاح بدون أية مضاعفات، نقل بعدها المريض لجناح التنويم وأبانت مؤشراته الحيوية وجود تحسن كبير لحالته. مضيفا إنه تم وضع برنامج غذائي ورياضي خاص للوصول إلى الوزن المثالي في الوقت المحدد بإذن الله، وغادر المستشفى في اليوم التالي للعملية وهو بصحة ممتازة.