شكرا لقرائتكم خبر عن 32 مخالفة «احترازية» بمساكن العمالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت لجنة متابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية جولة شملت 10 مساكن تابعة للشركات في شرق الدمام وغربها، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا ، أسفرت عن 32 مخالفة للاشتراطات الصحية، وتوجيه 8 إنذارات.

وأوضح مشرف وممثل أمانة المنطقة الشرقية باللجنة سامي العنزي، أن الزيارات والجولات للمساكن العمالية، جاءت بحسب الخطة المعدة لتمشيط جميع مساكن العمالة المتواجدة بالمنطقة، وجاءت الجولة في نطاق بلديتي شرق وغرب الدمام، وكان من ضمن ذلك بلاغ وارد عبر الرقم 940، وشملت عدة مساكن يقطنها 540 عاملا وعاملة أجانب.

وأكد العنزي مواصلة اللجنة متابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات دون تهاون، وذلك من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» أو تفشي العدوى في مساكن العمال. وبين أن أبرز المخالفات التي تم رصدها: تدني مستوى النظافة، وخاصة في المطابخ وغرف النوم، وعدم التقيد بالاشتراطات الاحترازية الصحية، وعدم وجود التهوية الصحيحة، لافتا إلى توجيه المسؤولين عن المساكن بضرورة مراجعة البلدية المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية. وأشار إلى مشاركة 6 جهات حكومية بالحملة، وهي: «أمانة المنطقة الشرقية، وبلدية غرب الدمام وبلدية شرق الدمام، والضبط الإداري، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».