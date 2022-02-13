شكرا لقرائتكم خبر عن 1.726 حالة كورونا جديدة.. واستمرار انخفاض «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية 1.726 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 2.983 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1.020 حالة، وحالتي وفاة.

وبينت الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 726.251 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 688.519 حالة، و30.020 حالة نشطة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8.971 حالة «يرحمهم الله جميعا».

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.