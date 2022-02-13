شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل 6900 مقيم مخالف للأنظمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة للفترة من 3 - 9 فبراير الجاري، عن ضبط 14.470 مخالفا من قبل الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في جميع مناطق المملكة، منهم 7.708 مخالفين لنظام الإقامة، و4.971 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1.791 مخالفا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 168 شخصا، 31% منهم يمنيو الجنسية، و65% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 99.499 وافدا مخالفا، منهم 88.177 رجلا، و11.322 امرأة، إضافة إلى إحالة 87.424 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2.564 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 6.935 مخالفا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.