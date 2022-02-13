شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض تجربة الصناديق الوقفية في المملكة بالقاهرة غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد بالقاهرة غدا الإثنين، اجتماعات الدورة الثالثة عشرة لأعمال المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس التنفيذي للمؤتمر الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ.

ومن المقرر أن يبحث المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، إلى جانب استعراض تجارب وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في المواصفات الفنية والعمرانية في بناء المساجد وأعمال الصيانة، وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة، والبرامج المنوطة بهم والمسؤوليات الموكلة إليهم، وخطورة الفتوى دون علم أو تخصص، ورؤى حول مواجهة مستجدات التطرف والغلو والإرهاب، وتجربة الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية في الصناديق الوقفية.

كما يناقش المجلس أهمية استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية، والتطرف والإرهاب، والقيم الإنسانية المشتركة «قيمتا التعايش والتسامح»، ووسائل التواصل الحديثة، ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة منها، وضوابط الحديث في الشأن العام، ودور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي في الدول الإسلامية.