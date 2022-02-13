شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في أوكرانيا تطالب المواطنين بالمغادرة فورا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا، جميع المواطنين، إلى تأجيل سفرهم لأوكرانيا في الوقت الراهن، كما أكدت على جميع المواطنين الموجودين بها سرعة التواصل مع السفارة.

وقالت السفارة لـ (اليوم)؛ إنها حاليا تستقبل جميع الاستفسارات الخاصة بالعودة إلى الأراضي السعودية، وذلك عبر الأرقام المعلنة في موقع السفارة الرسمي، بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يتم حصر عدد المواطنين الموجودين حاليا، لافتة إلى أنه يوجد عدد من المواطنين السائحين وحاليا في مرحلة حصر الأعداد، مبينة أنه لا يوجد مبتعثون أو دارسون على حسابهم الخاص.

كما بينت السفارة أنه على المواطنين سرعة تغيير تحديثات سفرهم المتأخرة والحجز على أقرب رحلة عبر شركات الطيران المنتشرة مثل الخطوط السعودية أو الخطوط الأوكرانية أو طيران ناس، أو عبر شركات الطيران الخليجية ، فضلا عن التواصل مع السفارة لتقديم الدعم والمساندة على الأرقام التالية لتسهيل مغادرتهم فورا: 00380739090123 و00380445205170 .

وأوضحت السفارة أنه يجري حاليا عمل غرفة طوارئ تعمل بطاقمها كاملا لتقديم الدعم والمشورة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، داعية الجميع لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق الصراع، والتواصل مع السفارة في أقرب وقت ممكن لتسهيل إجراءات السفر والعودة إلى الأراضي السعودية.