شكرا لقرائتكم خبر عن إرشاد إثرائي بالمسجد الحرام وساحاته الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت وكالة اللغات والترجمة برئاسة شؤون الحرمين ممثلة بإدارة الإرشاد المكاني، بتوظيف التواصل اللغوي في عرض وإيصال وتمكين قاصدي بيت الله من الوصول إلى خدمات الحرمين الشريفين كافة على مدار «24» ساعة، تحت شعار «حسن الوفادة للقاصدين»، وذلك ضمن مبادرة «الإرشاد الإثرائي باللغات».

وأوضح مدير إدارة الإرشاد المكاني عامر المطرفي، أن خدمة الإرشاد الإثرائي متاحة داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، ومراكز الاستعلامات، مع تقديم الدعم للإدارات ذات الصلة، مؤكدا أن المبادرة في مخرجاتها توائم تطلع القاصدين إلى تجربة ثرية في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.