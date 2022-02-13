شكرا لقرائتكم خبر عن إدانات دولية لاستهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت تونس بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي وخلّف إصابات في صفوف المدنيين. وأكدت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية ، ووقوفها إلى جانبها ضد كل التهديدات والاعتداءات التي تنتهك أمنها وتقوِّض استقرار المنطقة، وتخرق القوانين والأعراف الدولية.

ومن ناحية أخرى أدانت أستراليا استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي بالطائرات المسيرة، والذي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. وقال سفير أستراليا لدى المملكة مارك دونوفان، في بيان أمس: «ندين الهجوم الذي نفذه الحوثيون على أبها والذي استهدف المدنيين، وندعو مرة أخرى جميع أطراف النزاع اليمني للانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة».

كما أدانت حكومة جزر المالديف بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين. وقالت في بيان لها: «إن هذه الأعمال الإرهابية المتعمدة والمنهجية التي تستهدف المناطق المدنية والبنية التحتية تهدد أمن المملكة العربية السعودية وتعرض للخطر المتزايد لاستقرار المنطقة». وأكدت حكومة جزر المالديف تضامنها مع حكومة المملكة العربية السعودية وتجدد التزامها الراسخ بالعمل عن كثب مع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لإيجاد حلول سلمية للنزاعات في المنطقة ومكافحة الإرهاب العالمي.

وأدانت جمهورية التشاد بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المسيرة على مطار أبها، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج عن دعمها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية، مطالبة المجتمع الدولي لإيجاد حل سريع للأزمة اليمنية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.