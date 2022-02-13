شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف كمامة لقاصدي المسجد الحرام يوميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة «وقايتك.. كمامتك»، وهي مبادرة صحية ووقائية تأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للحد من تفشي فيروس كورونا

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري، أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى قاصدي بيت الله الحرام، وأهمية الالتزام بالكمامة، والتأكيد على ارتدائها ولبسها بالطريقة الصحية، كما تم تخصيص فريق عمل للمبادرة يقوم بتوزيع الكمامات داخل المسجد الحرام ككمامات بديلة، حيث سيتم توزيع أكثر من 30,000 كمامة يومياً، وتوجيه قاصدي بيت الله بضرورة عدم نزعها ولبسها بالطريقة الصحية، كما يقوم الفريق على عمل تصاميم ومقاطع توعوية تُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.