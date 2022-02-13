شكرا لقرائتكم خبر عن 168 ألف عملية فحص لـ «النقل» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الهيئة العامة للنقل ممثلة بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية كوزارة الداخلية والأمن العام ومركز السلامة المرورية حملات رقابية ميدانية نتج عنها «168,034» إجمالي عمليات الفحص خلال شهر يناير 2022م، منها «163,842» عملية فحص لمركبات النقل.

وبلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل في المملكة «3,967» زيارة ميدانية، ورصدت الهيئة خلالها «24,136» مخالفة منها «38» مخالفة للإجراءات الاحترازية، و«225» عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي في منطقة الرياض «8,928» مخالفة وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل، واستعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد، وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة، وكذلك عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة، وسجل نشاط الأجرة العامة أعلى الأنشطة في رصد المخالفات في شهر يناير، ومن ثم بقية الأنشطة كنشاط نقل البضائع، والنقل الخفيف للبضائع على الطرق، وأخيرا النقل المتخصص.