القبض على 4 أشخاص مارس أحدهم أفعالا تنافي الآداب

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الشرقية، بأن شرطة محافظة حفر الباطن ضبطت مواطنا و3 مقيمين من القبائل النازحة، ظهر أحدهم في مقطع فيديو يمارس أفعالا تنافي الآداب العامة والإسلامية، وتوثيق آخر ذلك ونشره، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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