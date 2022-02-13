نشر ثقافة الاختبارات الدولية بجدة

تجويد التعليم
وأكد مدير عام تعليم جدة في كلمته عقب تدشينه اللقاء، أن المشرف التربوي هو من يصنع التغيير في الميدان التعليمي، لا سيما أن المشرفين لهم خبرتهم الطويلة في تجويد العملية التعليمية،مضيفاً أن الدور الذي يقوم به المشرف التربوي هو دور محوري ومهم في تحسين نواتج التعلم وتجويد الممارسات الإشرافية للارتقاء بنتائج الطلاب في الاختبارات الدولية.
تجدد أدوار
وتحدث مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل عاتق عن تجدد أدوار الإشراف التربوي وأهمية مواكبته متغيرات العصر والتقنية التعليمية، ثم بدأت بعدها جلسات اللقاء بورقة عمل لمدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة ماجد القحطاني استعرض من خلالها خطة إدارة الإشراف التربوي ومخرجاتها، ثم دشَّن مدير عام تعليم جدة مبادرة الإشراف التربوي «تمتين» وكرَّم عدداً من مديري المدارس المتميزة.
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