مهرجان العبري ينطلق بوادي الدواسر

عدد الأشجار
وتناول مُدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة سهل بن سعد آل قرنين، تاريخ شجرة العبري بالمحافظة، مشيرا إلى أن عدد أشجار هذا النوع من الفاكهة في وادي الدواسر يتجاوز اليوم 250 ألف شجرة، تنتج سنوياً أكثر من 250 طناً.
مشاريع تنموية
من جانبه أكد وكيل المحافظة، أن الزراعة بوادي الدواسر تُشكل رافداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً من روافد التنمية الزراعية في المملكة، مبينا أن زراعة شجرة العبري تسهم في دفع النمو الاقتصادي للمحافظة من خلال المبادرات المجتمعية والمشاريع التنموية، بخاصة وأن ثمار تلك الشجرة في وادي الدواسر امتازت بالجودة العالية من حيث الشكل والحجم والطعم وحلاوة المذاق الأمر الذي جعلها تشهد إقبالا في الأسواق المحلية.
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