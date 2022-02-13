التحذيرات تخفض بلاغات المركبات العالقة 50%

أسهمت تحذيرات الأرصاد في التزام السائقين بإرشادات السير والسلامة، وتطبيق تعليمات الدفاع المدني، ومتابعة حالة الطقس، في تراجع بلاغات المفقودين، وتناقص عدد السيارات العالقة في الأودية والصحارى على مستوى المملكة.

حيطة وحذر

أكد مصدر بفريق إنجاد للبحث والإنقاذ أن عدد بلاغات السيارات العالقة بالأودية والرمال خلال الـ20 يوما الماضية انخفض نحو 50 %، حيث وصل عدد البلاغات 665 بلاغا لسيارات ومركبات عالقة بمختلف مناطق المملكة بواقع 33 بلاغا يوميا لسيارات ومركبات عالقة تمثل نصف عدد البلاغات في السابق، وتم التعامل معها في وقتها وتقديم كافة الخدمات اللازمة لها ولأصحابها مستخدمين كافة المعدات والأجهزة والمركبات وآليات السحب والخدمات الإسعافية، مؤكدا أن الكثير أخذوا الحيطة والحذر من واقع التنبيهات والتحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد والدفاع المدني وفرق الإنقاذ وقت هطول الأمطار وجريان السيول الغزيرة خلال، مطالبا الجميع بزيادة الوعي وتوخي الحذر وتجنب الخروج والتنزه في الأماكن التي تكثر بها السيول والعوالق الترابية والوحول مع متابعة أخبار الطقس والالتزام بالتعليمات وعدم التهاون بها من أجل سلامتهم وسلامة مركباتهم التي تتعرض معظمها للتلف جراء علوقها بالرمال والوحول والمياه.

حائل

وورد للفريق بلاغ عن مفقودين بالقرب من الخطة التابعة لمنطقة حائل تعطلت بهم سيارتهم وتم العثور في بداية الإنقاذ على شخص وتبقى شخصان تم العثور عليهما لاحقا من قبل عضو الفريق حمدان الشمري، والآخر عثر عليه من قبل أحد المواطنين وجميعهم بصحة وسلامة.

تبوك

وورد للفريق بلاغ عن شخص مفقود بالقرب من قرية شقري التابعة لمنطقة تبوك، وعلى الفور تحرك أعضاء الفريق للبحث عنه، وتم العثور عليه من قبل عضوي الفريق رزقان العنزي وقاسم العطوي، وهو بصحة طيبة.

الرياض

كما ورد للفريق بلاغ عن شخص مفقود بالقرب من محافظة الحريق التابعة لمنطقة الرياض يستقل مركبة وتم العثور عليه من قبل فارسا الفريق علي النجراني ونواف المغيرة وهو بصحة جيدة، كذلك ورد للفريق بلاغ عن شخص مسن مفقود بمدينة الرياض، وتم العثور عليه معافى.

مفقودا غزالة

وورد بلاغ عن مفقودين بالقرب من غزالة التابعة لمنطقة حائل يستقلان مركبة وتم العثور عليهما بصحة جيدة.

حفر الباطن

كان الفريق تحرك بعد ورود بلاغ عن مفقودين بالقرب من هجرة النظيم التابعة لمحافطة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية يستقلان مركبة واستطاع المفقودان الوصول إلى شبكة الاتصال بعد أن علقت سيارتهما بالطين والوحل وتواصلا مع ذويهما.

أم رجوم

وتلقى الفريق بلاغا عن مفقود بالقرب من أم رجوم التابعة لمنطقة الرياض مترجلا على قدميه وتم العثور عليه من قبل فارس الفريق محمد المليحي على بعد 11 كم من موقع المخيم الذي كان يقصده.

نجران

كما ورد للفريق بلاغ عن مفقود بالقرب من الخضراء التابعة لمتطقة نجران، وقد تم العقور عليه من خارج الفريق وهو بصحة جيدة. كذلك تلقى الفريق بلاغا عن شخص مفقود بالقرب من هجرة النايفية التابعة لمحافظة حفر الباطن يستقل سيارة بيضاء وما زال البحث عنه جاريا.

هجرة لبخة

وتلقى فريق إنجاد بلاغا منذ يومين عن شخص مفقود بالقرب من هجرة لبخة التابعة لمنطقة الرياض، وتم العثور عليه، أول أمس، عن طريق الدفاع المدني بعد أن علق بالرمال، فيما عثر على سيارته عن طريق أعضاء الفريق.

سيارات عالقة في 20 يوما

665 سيارة

33 في اليوم

مفقودون ببعض المناطق

حائل 5

الرياض 4

نجران 1