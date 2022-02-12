شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «الموارد البشرية» تستعرض نسب التحصين في القطاعين العام والخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، غدًا، عبر المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة عند الساعة 3:35 عصرًا، نسب التحصين في القطاعين العام والخاص، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل.

كما سيكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن أبرز الإحصائيات الصحية والأوضاع العالمية، والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح، خلال المؤتمر الصحفي.