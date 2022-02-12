مسارات للتعلم المرن

أنهت جامعة الملك خالد استعدادتها لبناء مسارات ابتكارية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وذلك لإتاحة فرص تعلم مرن تهدف إلى تحقيق دورها في تطوير المسارات التعليمية الحديثة، لتسهم في إعداد كوادر سعودية منافسة عالميًّا.



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