إزالة مواقع سكراب على مساحة 30 ألف م2

أزالت أمانة محافظة جدة مواقع سكراب وتدوير نفايات مخالفة على مساحة 30 ألف متر مربع، تمارس نشاطها عشوائيًا في منطقة أم حبلين بنطاق بلدية بريمان، وذلك خلال الجولات الميدانية المكثفة لمنع المخالفات ومعالجة الظواهر السلبية والعمل على تحسين المشهد الحضري داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية أزالت ثلاثة مواقع عبارة عن ورش مخالفة تمارس نشاط جمع النفايات والسكراب وتدويرها عشوائيًا بطرق غير نظامية، والتي تتسبب في تأثيرات سلبية صحيًا وبيئيًا على السكان والمكان.

وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها في رصد ومعالجة الظواهر السلبية، وتعقب المخالفات البلدية والأنشطة التي تمارس أعمالًا غير مرخصة داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.