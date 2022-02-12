إزالة مواقع سكراب على مساحة 30 ألف م2

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية أزالت ثلاثة مواقع عبارة عن ورش مخالفة تمارس نشاط جمع النفايات والسكراب وتدويرها عشوائيًا بطرق غير نظامية، والتي تتسبب في تأثيرات سلبية صحيًا وبيئيًا على السكان والمكان.
وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها في رصد ومعالجة الظواهر السلبية، وتعقب المخالفات البلدية والأنشطة التي تمارس أعمالًا غير مرخصة داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.
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