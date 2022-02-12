30 ألف كمامة يوميا بالمسجد الحرام

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى قاصدي بيت الله الحرام وأهمية الالتزام بالكمامة، والتأكيد على ارتدائها ولبسها بالطريقة الصحية.
كما تم تخصيص فريق عمل للمبادرة يقوم بتوزيع الكمامات داخل المسجد الحرام ككمامات بديلة، حيث سيتم توزيع أكثر من 30.000 كمامة يومياً، وتوجيه قاصدي بيت الله بضرورة عدم نزعها ولبسها بالطريقة الصحية، كما يقوم الفريق على عمل تصاميم ومقاطع توعوية تُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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