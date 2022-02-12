60% من تجمعات التحول الصحي بمجلس تنفيذي فعال

أوضح المؤشر العام للتحول الصحي بالمملكة، أن عدد التجمعات الصحية المعتمدة بالتحول الصحي، بلغت 15 تجمعا، 9 منها يحتوي على مجلس تنفيذي فعال بما نسبته 60%، بينما أوضح المؤشر عدد ممثلي إدارة مكافحة العدوى بالتجمعات، 9 أشخاص بما نسبته 100%، أي أنه يوجد ممثل لمكافحة العدوى لكل تجمع صحي فعال، يحتوي على مجلس تنفيذي فعال.

المؤشر العام لمكافحة العدوى

توزيع المهام

وتقوم آلية متابعة مؤشرات التحول الصحي لأقسام مكافحة العدوى، عن طريق فريق مختص في الإدارة العامة لمكافحة العدوى، مع المديريات العامة والمحافظات والتجمعات الصحية، عبر قائمة تقييم مخصصة ومبنية على الاتفاقية المعتمدة، لتوزيع المهام وإجراءات مكافحة العدوى، خلال مرحلة التحول الصحي على جميع المستويات، والهادفة إلى توضيح مناطق الضعف وتحسينها، ودعم نقاط القوة بالتواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تجنب حدوث اضطراب في الأداء والوصول إلى المؤشر 100%، من ضمان استمرار أداء البرامج خلال مرحلة التحول الصحي.

المركز الأول

وحقق تجمع مكة المكرمة الصحي المركز الأول، في نتائج المؤشر العام للتحول الصحي في المملكة، لأقسام مكافحة العدوى بلغت 94%، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المؤشر العام لمكافحة العدوى، والتي شملت 9 تجمعات وهي التجمع الأول والثاني والثالث، لمنطقة الرياض - المدينة المنورة - مكة المكرمة - حائل - الأحساء - الشرقية و القصيم.

التحول الصحي

وتسعى الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، لدعم عملية التحول الصحي لأقسام مكافحة العدوى بالمملكة، وذلك من خلال تنظيم وتوزيع مهام مكافحة العدوى، في المديريات والتجمعات الصحية، بما يتلاءم مع مرحلة التحول الصحي المؤسسي، وضمان استمرار وتطوير أداء أقسام مكافحة العدوى، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، لجميع مقدمي الخدمات الصحية بالمملكة.