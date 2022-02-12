إدارية وادي الدواسر إلى محكمة رقمية

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف قرارا بتحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى محكمة رقمية بالكامل، تُدار وتمارس أعمالها وتتلقى جميع الطلبات وتقدم خدماتها بشكل رقمي- عن بعد- اعتبارًا من 15/ 8/ 1443 لتصبح أول محكمة إدارية رقمية.
ويسعى ديوان المظالم إلى تنفيذ أهم أهداف خطته الإستراتيجية المتمثلة في التحول الرقمي لأعماله والمُضي في مواكبة ما تحث عليه القيادة وما تعيشه المملكة من تطور.
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