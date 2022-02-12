توافد للمعتمرين والأهالي على مسجد قباء

وشمل تطوير مسجد قباء والساحات المجاورة له رصف الساحات وتشجير المنطقة، حيث تعمل أمانة المنطقة على المرحلة الثالثة من إيصال جادة قباء بالمسجد النبوي، مع تحسين المنطقة والمساحات حول المسجد، إضافة إلى زارعة وتشجير المنطقة، مع توسيع المواقف وإحالة مسار السيارات إلى طرق أخرى.
وساهم فتح أبواب المسجد 24 ساعة على تواجد الزوار والأهالي والمعتمرين، حيث حط عدد من رحلات المعتمرين أمس في ساحة المسجد للصلاة فيه ضمن برنامجهم اليومي، إضافة إلى الاستعداد للعمرة بزيارة مسجد قباء قبل التوجه إلى مكة المكرمة.
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