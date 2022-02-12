برنامج طموح .. رؤية تؤتي ثمارها بمتابعة خالد الفيصل

تشكلت نواة فكرة تدريب أبناء محافظات المنطقة عام 1430 هــ أو ما يعرف ببرنامج «طموح» التابع لمشروع الأمير خالد الفيصل لبناء الانسان، إبان زيارة أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل إلى رابغ ضمن جولاته التفقدية للمحافظات، إذ وجه لدى ترؤسه اجتماع المجلس المحلي بأن يستفيد أبناء المحافظة من وجود مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والميناء، وأن تتخطى هذه المنشآت الأسوار وتنقل تجربتها لأبناء المحافظة بتدريبهم وتوظيفهم ليكونوا سواعد فاعلة تبني دوت الخليج وتسهم في نهضته والارتقاء به.

أعقب تلك الخطوة عقد عدة اجتماعات في الإمارة بحضور مسؤولين من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وشركة بترو رابغ، وعدد من الشركات الكبرى، هدفت إلى تحقيق حلم أمير المنطقة، وتحويله لعمل ملموس يعود بالنفع على أبناء المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها ويحقق في الوقت عينه التنمية والبناء.

وآتت حلقات النقاش والاجتماعات ثمارها مبكرا إذ حظي مجموعة من الشباب والفتيات أبناء المحافظة بفرصة التدريب، ليتم بعد ذلك توظيفهم في الشركات ومرافق الميناء المختلفة، حيث تم إعدادهم وتأهيلهم مر بخطوات مدروسة من التدريب المكثف، وخضعوا أيضا لدورات في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية ومهارات التواصل، منوها إلى أنهم بعد التخرج يمرون بثلاثة مسارات: أول تشكل فيه المدينة الاقتصادية جسرًا بين الكوادر الشابة والشركات العاملة بالمدينة بتوفير قاعدة بيانات ونقطة اتصال دائمة بين الطرفين، ومسار ثان، يختص باستكمال الدراسة الأكاديمية وفق اتفاقية خاصة مع جامعة الملك عبدالعزيز، فيما يهيئ المسار الثالث، الفرصة لشباب ريادة الأعمال الراغب في إنشاء مشاريعهم الخاصة من خلال دعوة أبرز الجهات الممولة وشرح آلية التمويل.

برنامج طموح التدريبي

- أطلق للمرة الأولى في عام 2012

- تدريب وتأهيل وتوظيف أكثر من 2726 من أبناء وبنات منطقة مكة المكرمة

- وقع 6 اتفاقيات لتدريب وتوظيف 10 آلاف شاب وفتاة من أبناء المحافظات

- يقدم دورات تدريبية مكثفة في اللغة الإنجليزية والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الذات وبناء الشخصية والأعمال المكتبية وإدارة السيرة المهنية - الالتحاق بدورات عملية في عدة جهات مختلفة

- مد الجسور بين الكوادر المؤهلة وسوق العمل بإقامة يوم خاص للمهنة ولكل دفعة على حدة