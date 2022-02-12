شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح: 3 مراحل لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت المديرية العامة للجوازات عبر تغريدة نشرتها في حسابها الرسمي في "تويتر"، أن إصدار جواز السفر الإلكتروني يكون عبر ثلاث مراحل.

وبينت الجوازات أنه في المرحلة الأولى يتم إصدار الجواز الإلكتروني في ثلاث مناطق إدارية وهي منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية.

وفي المرحلة الثانية يتم إصدار جواز السفر الإلكتروني في جميع إدارات جوازات المناطق بالمملكة، وفي المرحلة الثالثة يتم إصدار الجواز الإلكتروني عبر منصة "أبشر".

كما أشارت إلى أنه في المرحلتين الأولى والثانية يتم إصدار عدد محدد من الجواز الإلكتروني يوميًا من كل منطقة حسب أولوية المواعيد من منصة "أبشر".

ويحتوي جواز السفر السعودي الإلكتروني على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز، بالإضافة إلى خاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية.