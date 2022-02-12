لعبة «الحبار».. تجربة جديدة شيقة لعشاق المغامرات

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وتعد تجربة لعبة الحبار المقامة في المملكة الأضخم على مستوى العالم من حيث التنظيم والتفاصيل الحية، إذ إنها تحاكي جميع تفاصيل المسلسل في 6 مستويات مختلفة يتنافس فيها اللاعبون وسط أجواء من الحماس.
وفي ظل الجهود المبذولة لنقل اللاعبين إلى عالم اللعبة، حيث وضع القائمون على التجربة سلامة اللاعبين أولا، فعلى سبيل المثال في مرحلة المشي على جسر الزجاج، تم استبدال الزجاج الرقيق سريع الانكسار بحساسات وضوء أحمر يضيء عند الدعس عليه.
يذكر أنه منذ إطلاق اللعبة توافد الكثير من المواطنين والمقيمين والسائحين لخوض التجربة والاستمتاع بالمغامرة، حيث يمكن لـ70 لاعبا خوض التجربة في الجولة الواحدة مستمتعين بجميع تفاصيلها المتكاملة، سواء من حيث الأزياء أو التصميم المطابق للعبة بكل مراحلها.
فعالية لعبة الحبار
- أقيمت على مساحة 9582 م2 في بوليفارد رياض سيتي
- إنشاء مقر الفعالية خلال 35 يوما
- اشتملت على جميع تفاصيل وأركان اللعبة بدءا من توزيع الطاقات
- الدمية الضخمة المتحركة يبلغ طولها 3 م
- تقام لعبة شد الحبل على منطقة يبلغ ارتفاعها 3 أمتار عن الأرض
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