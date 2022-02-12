شكرا لقرائتكم خبر لعبة «الحبار».. تجربة جديدة شيقة لعشاق المغامرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيش محبو المغامرات من المواطنين والمقيمين والسائحين في الرياض هذه الأيام تجربة لعبة الحبار المستوحاة من المسلسل الكوري الشهير »Squid Game«، حيث يأتي تنظيم هذه اللعبة من جانب الهيئة العامة للترفيه ضمن عدد من الفعاليات في موسم الرياض، التي تجذب أنظار الزوار والسائحين.

وتعد تجربة لعبة الحبار المقامة في المملكة الأضخم على مستوى العالم من حيث التنظيم والتفاصيل الحية، إذ إنها تحاكي جميع تفاصيل المسلسل في 6 مستويات مختلفة يتنافس فيها اللاعبون وسط أجواء من الحماس.

وفي ظل الجهود المبذولة لنقل اللاعبين إلى عالم اللعبة، حيث وضع القائمون على التجربة سلامة اللاعبين أولا، فعلى سبيل المثال في مرحلة المشي على جسر الزجاج، تم استبدال الزجاج الرقيق سريع الانكسار بحساسات وضوء أحمر يضيء عند الدعس عليه.

يذكر أنه منذ إطلاق اللعبة توافد الكثير من المواطنين والمقيمين والسائحين لخوض التجربة والاستمتاع بالمغامرة، حيث يمكن لـ70 لاعبا خوض التجربة في الجولة الواحدة مستمتعين بجميع تفاصيلها المتكاملة، سواء من حيث الأزياء أو التصميم المطابق للعبة بكل مراحلها.

فعالية لعبة الحبار

