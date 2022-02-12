شكرا لقرائتكم خبر الفيصل يبدأ جولاته التفقدية برابغ وخليص والكامل.. اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستهل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم، جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة، وستكون أولى المحطات زيارة محافظات رابغ وخليص والكامل، يلتقي خلالها الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يستعرض ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية.

ويرافقه وخلال هذه الزيارات مديرو عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

ويرأس أمير المنطقة اجتماعات المجالس المحلية والتي يتخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، كما تتم مناقشة سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

وأسهمت زيارات الأمير خالد الفيصل السنوية للمحافظات، في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشاريع تنموية انعكست إيجابا على الخدمات وأسهمت في تطوير المرافق وتوفير الخدمات للسكان، كما كانت عاملا رئيسا في تسريع عجلة تنفيذ المشاريع، ونتج عنها وصول التعليم الجامعي والمياه المحلاة لجميع المحافظات، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات الصحية والطرق والمشاريع الخدمية الأخرى.

كما يزور الفيصل موقع برنامج «طموح» بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والذي أطلقه عام 2012م، بهدف تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات محافظات المنطقة، وذلك بعد تلقيهم دورات تدريبية مكثفة في اللغة الإنجليزية والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الذات وبناء الشخصية والأعمال المكتبية وغيرها من البرامج، وفي هذا الصدد يلتقي سموه عددا من خريجي البرنامج العاملين في ميناء الملك عبدالله برابغ.

أبرز أهداف زيارات الفيصل السنوية للمحافظات:

