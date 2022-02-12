ولي العهد يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء بريطانيا

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وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
إلى ذلك أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، برئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة وإندونيسيا في مختلف المجالات.
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