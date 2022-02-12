شكرا لقرائتكم خبر عن "آل الشيخ" يبحث الموضوعات المشتركة مع مفتي مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ اليوم بمفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر للمشاركة في أعمال المؤتمر الـ 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، والعمل على تكثيف الجهود في نشر سماحة الدين الإسلامي و الوسطية والاعتدال.

وأثنى معالي وزير الشؤون الإسلامية على الدور الفعال والعمل الدؤوب لدار الإفتاء المصرية في نشر العلم الشرعي الأصيل وفق منهج الوسطية والاعتدال، وضبط العملية الإفتائية ومواجهة الفكر المتطرف الظلامي.

من جانبه أكَّد مفتي جمهورية مصر، عمق العلاقات التاريخية والتعاون الدائم والمستمر بين مصر والمملكة على المستويات والأصعدة كافة، مثمناً جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في خدمة بيت الله الحرام والمسلمين.