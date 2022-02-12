شكرا لقرائتكم خبر عن 143 ألف مستفيد من خدمات العيادات الافتراضية بصحة جازان في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الافتراضية بصحة جازان 143694 مستفيداً، خلال العام الميلادي 2021 .

وأوضحت مديرة إدارة الخدمات الافتراضية بصحة جازان الدكتوره بنان عبدالرحيم عقيل أن عدد التخصصات المفعلة لخدمة العيادات الافتراضية خلال المدة ذاتها بلغ 94 تخصصاً بجميع المستشفيات، فيما بلغ عدد المراكز الصحية المفعلة للعيادات الإفتراضية المنتشرة في جميع محافظات ومراكز وهجر المنطقة 76 مركز رعاية أولية.

وأشارت إلى أن آلية العمل تتضمن قيام المريض بحجز موعد بطريقة ذاتية عن طريق تطبيق "صحتي" للمراجعة في مراكز الرعاية الأولية أما بالمستشفيات عبر مكاتب الحجوزات بالعيادات الخارجية و الأقسام المستهدفة بالتفعيل بعد ذلك يحصل على رسالة تأكيد الموعد بالتاريخ والوقت المحدد، وفي الموعد المحدد يتم الاتصال بالمريض من خلال تطبيق "صحتي" وتتم عملية الفحص من قِبَل الطبيب المعالج ووصف الأدوية اللازمة للمريض، وفي حال حاجة المريض لفحوصات مخبرية أو أشعة يتم إشعار المريض من قِبَل الدكتور بموعد التحاليل المخبرية أو التصوير الإشعاعي.