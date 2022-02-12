شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في أوكرانيا لـ«اليوم»: نطلب من المواطنين المغادرة فوراً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اوكرانيا جميع المواطنين بتأجيل سفرهم إلى اوكرانيا في الوقت الراهن، كما أكدت على جميع المواطنين المتواجدين في اوكرانيا سرعة التواصل مع السفارة.

وقالت السفارة في اتصال هاتفي مع "اليوم " ان السفارة حالياً تستقبل جميع الاستفسارات الخاصة بالعودة وتسهيلاً لعودتهم الى الاراضي السعودية وذلك عبر الارقام المعلنة في موقع السفارة الرسمي بالاضافة شبكات التواصل الاجتماعي مشيرة انه يتم حصر عدد المواطنين المتواجدين حالياً لافته انه يوجد عدد من المواطنين السائحين وحالياً في مرحلة حصر الاعداد مشيره انه لا يوجد مبتعثين او دارسين على حسابهم الخاص.

وبينت السفارة انه على المواطنين سرعة تغيير تحديثات سفرهم المتاخرة والحجز على اقرب رحلة عبر شركات الطيران المنتشرة مثل الخطوط السعودية او الخطوط الاوكرانية او طيران ناس او عبر شركات الطيران الخليجية ،فضلاً عن التواصل مع السفارة لتقديم الدعم والمساندة على الارقام التالية لتسهيل مغادرتهم فوراً

‏00380739090123

‏00380445205170

واوضحت السفارة انه يجري حالياً عمل غرفة طواريء تعمل بكافة طاقمها لتقديم الدعم والمشورة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد،داعية الجميع توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق الصراع والتواصل مع السفارة في اقرب وقت ممكن لتسهيل اجراءات السفر والعودة الى الاراضي السعودية.