الفيصل يبدأ جولاته التفقدية لمحافظات مكة المكرمة

يستهلُ مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل غدا جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة، وستكون أولى المحطات زيارة محافظات رابغ وخليص والكامل، يلتقي خلالها الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يستعرض ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية.

وتهدف زيارات الفيصل السنوية لمحافظات المنطقة، إلى الوقوف عن كثب على مشاريع التنمية ومتابعة ما تحقق في إستراتيجية المنطقة التنموية المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان، والحرص على التقاء أهالي المحافظات والاستماع لمطالبهم، ويرافقه وخلال هذه الزيارات مدراء عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

ويرأس أمير مكة اجتماعات المجالس المحلية والتي يتخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، كما تتم مناقشة سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

كما يزور أيضا موقع برنامج "طموح" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والذي أطلقه عام 2012، بهدف تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات محافظات المنطقة, وذلك بعد تلقيهم دورات تدريبية مكثفة في اللغة الإنجليزية والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الذات وبناء الشخصية والأعمال المكتبية وغيرها من البرامج، وفي هذا الصدد يلتقي سموه عدداً من خريجي البرنامج العاملين في ميناء الملك عبدالله برابغ.