شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة جزر المالديف تدين استهداف المليشيات مطار أبها الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت حكومة جزر المالديف بشدة إطلاق المليشيات الحوثية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه مطار أبها الدولي في المملكة، مما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين.

وقالت في بيان لها:" إن هذه الأعمال الإرهابية المتعمدة والمنهجية التي تستهدف المناطق المدنية والبنية التحتية تهدد أمن المملكة وتعرض للخطر المتزايد لاستقرار المنطقة".

وأكدت حكومة جزر المالديف تضامنها مع حكومة المملكة وتجدد التزامها الراسخ بالعمل عن كثب مع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لإيجاد حلول سلمية للنزاعات في المنطقة ومكافحة الإرهاب العالمي.