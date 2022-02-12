شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار الـ PCR.. جسر الملك فهد «شبه خال» من المسافرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365”، خلو جسر الملك فهد، الرابط بين المملكة العربية السعودية ، ومملكة البحرين، من المسافرين، في إجازة نهاية الأسبوع، وذلك في أعقاب إلزام جميع القادمين إلى المملكة، بمن في ذلك المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص «PCR» معتمد، خلال 48 ساعة من موعد المغادرة.

استياء طلابي

وأبدى عدد من طلاب المملكة، الذين يدرسون في الجامعات البحرينية، استياءهم الشديد من القرار، خاصةً أنهم يتجهون للبحرين بشكل يومي للدراسة، وأن المسحة كل 48 ساعة، تشكل عبئًا كبيرًا على كاهلهم، وعائقًا أمام دراستهم، وأن كلفة الفحص تعادل 80 ريالا سعوديا، مطالبين باستثنائهم من القرار، في ظل استغلال مراكز الفحص الخاصة، تطبيق القرار، ورفع أسعار المسحات.

الجرعة التنشيطية

وأكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أنه يُشترط لمغادرة المواطنين، أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا، لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، فيما أكدت مملكة البحرين عدم اشتراط الجرعة التنشيطية للدخول إليها.

إلزام الأطفالوأكدت المؤسسة أن الأطفال دون سن 16 عامًا لا يلزمهم الحصول على الجرعة التنشيطية لمغادرة المملكة، وأن الفئات المستثناة من فحص «PCR» عند القدوم إلى المملكة هم دون 8 أعوام للسعوديين وغير السعوديين، وأن مدة صلاحية مسحة «PCR» للمواطنين البحرينيين عند قدومهم للسعودية 48 ساعة.

انخفاض الحجوزاتوكشفت مصادر لـ«اليوم» أن البحرين تدرس فتح المسحات مجانا للسعوديين، وذلك بعد انخفاض نسبة الحجوزات الفندقية 60% من مجمل الحجوزات، خاصةً أن ما ينفقه السائح ينعكس بشكل كبير على كافة الأنشطة الاقتصادية، ويعود بالنفع على القطاع الفندقي، وعلى قطاع التموين، والقطاعات الأخرى المساندة، وصولاً إلى قطاع المواصلات.

إصابات جديدةعلى جانب آخر، سجلت وزارة الصحة 2523 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة منذ بدء الجائحة 724525 حالة، منهم 30020 حالة نشطة، و1040 حالة حرجة، تتلقى العلاج في العنايات المركزة بمختلف المستشفيات.

تعافٍ ووفاةوأشارت الصحة إلى تعافي 3825 حالة؛ ليبلغ بذلك عدد حالات التعافي 685536 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات 8969، بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».