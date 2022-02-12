شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى بالشرقية.. تأهيل 169 جوالا ومرشدة لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية د. عبدالله الفهد لـ«اليوم» إن حضور الكليات والمؤسسات، لفعاليات الملتقى الكشفي التقني الأول، الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، يعكس اهتمام المؤسسة بتكامل العملية التدريبية.

التدريب الكشفيوأوضح التدريب الكشفي هو من أهم دعائم التأهيل لسوق العمل، وإكساب القيم والاتجاهات الإيجابية نحو العمل، ونحو الإتقان، مضيفًا أن أهم أهداف الملتقى، هو صقل مهارات الكشافة، ودمجها بتخصصاتهم، وإكسابهم الاتجاهات الإيجابية نحو الانتماء للوطن، إضافة إلى الأهداف الكشفية المعروفة، التي من ضمنها التدريب على حياة الخلاء، ونصب الخيام، والطهي، وإشعال النيران بالطرق الصحيحة.

منشآت تدريبيةوافتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية م. بدر العبدالواحد، فعاليات الملتقى، بمشاركة 169 جوالًا ومرشدة من 14 منشأة تدريبية من الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية على أرض المعسكر الكشفي الدائم بالدمام التابع لإدارة التعليم بالمنطقة.

حركة تربوية وأشار م. العبدالواحد إلى أن هذا الملتقى يأتي إيمانًا من الإدارة بأهمية الحركة الكشفية؛ كونها حركة تربوية تطوعية، تستهدف المساهمة في تنمية الشباب والفتيات، وإكسابهم مهارات ومعارف وخبرات، تساعدهم على تحقيق دورهم في الحياة وفي مجتمعهم وأسرهم، والتفاعل مع المناسبات الوطنية، وبناء شخصية المتدربين والمتدربات.

برامج مركزيةوأضاف: هذا الملتقى يأتي ضمن البرامج المركزية للأنشطة التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتي تحظى بتوجيهات ومتابعة محافظ المؤسسة د. أحمد الفهيد، ونائبه للتدريب د. عادل الزنيدي.

رسل السلامويشارك في الملتقى الكشفي التقني 169 كشافًا ومرشدة من المنشآت التدريبية من الكليات التقني والمعاهد الصناعية بالمنطقة الشرقية، ويستهدف الملتقى تفعيل البرامج والفعاليات الكشفية، وتعزيز برامج رسل السلام، واكتساب المعارف والمهارات وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى البرامج المجتمعية والتطويرية، وتدرب المشاركين على الانضباط والعمل كفريق عمل واحد، وغرس القيم الدينية والوطنية.

محاور رئيسيةويشمل العمل في هذا الملتقى على ثلاثة محاور رئيسية، وهي المهارات الكشفية والمساهمات البيئية والتأهيل القيادي، وإقامة الدراسة الأولية للشارة الخشبية لتأهيل 64 من القادة والجوالة والمرشدات، بهدف استقطاب قيادات كشفية جديدة للانخراط في الحركة الكشفية وتعريفهم بها وبنظامها.

أعمال ريادة من ناحيته، أوضح قائد الملتقى م. وليد الزويمل أن برنامج افتتاح الملتقى بدأ برفع العلم السعودي، ثم تحية العمل، ثم جولة على مخيمات الملتقى جانب الجوالة «الشباب»، والاطلاع على أنشطتهم، والأعمال الكشفية التي قاموا بها من أعمال ريادة باستخدام مواد الطبيعة المحيطة بالمعسكر، ثم الاطلاع على معسكر المرشدات «الفتيات».

تدوير الخاماتوأضاف إنه سيتم تنفيذ برنامج بيئي، وبرنامج تدوير خامات البيئة، وزيارات خارجية لمعالم المنطقة، ودورات في الدفاع المدني، والإسعافات الأولية، ودورة تثقيفية في الأمن السيبراني، وعلى هامش الملتقى إقامة الدراسة الأولية للشارة الخشبية بمشاركة 64 جوالًا ومرشدة، التي اشتملت على تعريف الحركة الكشفية وأهدافها ومبادئها، وكذلك نبذة عن تاريخ الحركة الكشفية عالميا وعربيا ومحليا والهيكل التنظيمي للجمعية، وكذلك الطريقة الكشفية كمفهوم عام مع التركيز على الوعد والقانون.