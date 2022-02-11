شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جهود يومية عظيمة لتقديم أرقى الخدمات لزوار الحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقوم الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالمسجد الحرام بأعمال وجهود عظيمة لخدمة رواد المسجد الحرام، وتعمل الإدارة من خلال الإدارات التابعة لها على تقديم أرقى الخدمات للمصلين والزوار لتسهيل أداء عباداتهم بيسر وسهولة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية أحمد الندوي أن الإدارة تقوم بتطبيق السياسات والخطط الاستراتيجية في مجال الأعمال الخاصة بالإدارات المرتبطة بالإدارة العامة ومناقشة الخطط التشغيلية وإعداد الخطة الموحدة وتقويمها، وتعمل على استكمال ورفع مستوى استخدام وسائل التقنية وإبراز الجهود والإنجازات بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

وبيّن أن الإدارة تقوم بشكل يومي بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية وأن أعمال الإدارات التابعة للإدارة العامة الإشراف على الساحات، وتطهير المسجد الحرام، وخدمات التنقل، والإشراف على الأبواب، إضافة إلى خدمة السقيا بالمسجد الحرام.

ولفت النظر إلى أنه يبدأ في صباح كل يوم غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من (80 ألف) لتر من المطهرات، كما يتم تشغيل (100) فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره وتعطير المسجد الحرام وساحاته بـ (1500) لتر بأجود أنواع المعطرات، ويتم فرش أكثر من ١٣ ألف سجاد في كامل المسجد الحرام كما يتم توزيع قرابة (3000) حاوية نفايات كبيرة وصغيرة داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى التطهير على مدار الساعة ويتم تطهير أكثر من ( ٣٠٠٠) دورة مياه.

و تكثف الإدارة العامة جهودها اليومية لخدمات السقيا للزوار والمصلين حيث يتم توزيع أكثر من (٥) آلاف عبوة ماء زمزم يوميا يتم توفيرها في جميع مواقع المسجد الحرام وساحاته، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم ومتابعة توزيع العبوات في صحن المطاف ومتابعة تعقيم الشنط وحافظات زمزم والعربات الخاصة بالمطاف، إضافة إلى أكثر من (٣٠٠٠) حافظة موزعة في أرجاء المسجد الحرام ليصل العدد الإجمالي للترات ماء زمزم أكثر من (١٩٠,٠٠٠) ألف لتر ماء.

وأشار إلى أنه يتم عبر إدارة خدمات التنقل توفير عربات كهربائية وعادية لخدمة قاصدي البيت الحرام، وكذلك الإشراف على دافعي العربات الخاصة، وتمنحهم تصاريح العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، وتتابعهم ميدانياً لضمان التزامهم بالتعليمات، وضبط الأسعار لمنع استغلال المستفيدين من الخدمة في زيادة أسعار الخدمة المقدمة، حيث تعمل على مدار الساعة بنظام الورديات وتأمين مراقبين على الأبواب البالغ عددها (٥١) باباً حيث يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالأبواب، ومنها عدم دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة وخلافه، مما يساعد على بقاء المسجد الحرام نظيفًا تؤدى فيه العبادة براحة واطمئنان.