شكرا لقرائتكم خبر عن "شركة تساوي" و"نماء العقارية " يوقعان اتفاقية لتطوير البنية التحتية لمخطط دانة البندري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت "تساوي" و "نماء العقارية " إتفاق تطوير البنية التحتية لمخطط دانة البندري والذي يقع بمدينة الهفوف في قلب الأحساء.

وتم الإتفاق على أن تقوم "تساوي" بتطوير البنية التحتية وعمل الدراسات اللازمة و استصدار التراخيص والموافقات من الجهات ذات العلاقة.

وتشمل أعمال التطوير للبنية التحتية أعمال التسوية و أعمال فتح الطرق و السفلتة و أعمال الكهرباء والمياه و الصرف الصحي و الإنارة.

وتعد شركة نماء العقارية لصاحبها حسين بن محمد البقشي المالكة للمخطط من الشركات العقارية التي تتركز العديد من أعمالها في محافظة الأحساء.

الجدير بالذكر أن شركة تساوي قامت بتطوير العديد من المخططات السكنية و الصناعية في منطقتي الرياض و الشرقية و تعمل حالياً على حزمة أخرى من المشاريع النوعية لتساهم بذلك في تطوير مشاريع عقارية متنوعة و نوعية تضيف بصمة في سوق العقار.