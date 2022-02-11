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إنفاذاً لتوجيهات الملك.. تمديد تأشيرات الخروج النهائي للمغربيين حتى 14 فبراير

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الدمام - شريف احمد - إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي التي تنتهي من تاريخ 9 / 12 / 2021م إلى 7 / 2 / 2022م، للمقيمين من الجنسية المغربية ليكون التمديد حتى تاريخ 13 / 7 / 1443هـ الموافق 14 / 2 / 2022م.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره معالي وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19).

كما أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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