شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يثمّن دعم السنغال للمملكة في استضافة إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في جمهورية السنغال عيساتا تال سال.

وثمن سموه خلال الاتصال ما أبدته وزيرة خارجية السنغال من دعم حكومة بلادها لطلب المملكة، استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة لبحث المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.